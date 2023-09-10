Из дома Чарушина в Кирове выгнали бездомных и алкоголиков

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В доме архитектора Ивана Чарушина в Кирове 9 сентября провели субботник, в ходе которого из здания выселили бездомных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.

Градоначальник рассказал, что в мероприятии приняли участие много кировчан. Из дома вынесли мусор, который принесли туда люди без определенного места жительства. Вокруг здания скосили кусты.

– Самих асоциальных граждан, облюбовавших подвал дома для распития спиртного, выселили и ограничили им доступ, – написал руководитель администрации.

Симаков поблагодарил участников субботника. По его словам, Киров сохраняется и развивается благодаря таким людям. Градоначальник заверил, что работу в этом направлении продолжат.

– В настоящее время решается задача по освобождению от прав третьих лиц и перевода здания в нежилое, – заключил Симаков.