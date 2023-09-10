Кировская область получила 70 тысяч средств реабилитации

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2023 году в пункты проката средств реабилитации в Кировской области поступило 70 тысяч единиц оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2019 году Кировская область вошла в число пилотных субъектов федерации, выстраивающих систему долговременного ухода по нацпроекту «Демография». В частности, эта система предусматривает организацию пунктов проката технических средств реабилитации. Такие учреждения начали открываться в 2016 году. Оборудование приносили туда неравнодушные люди.

– А сейчас благодаря программе долговременного ухода, позволившей закупить технические средства реабилитации в нужных объемах, в разных районах области функционирует уже 40 пунктов проката, – сообщили в кировском Министерстве социального развития.

Перечень средств реабилитации включает в себя 30 наименований. Для пунктов проката закупили 70 тысяч средств реабилитации. Спросом пользуются кресла-коляски, ходунки, костыли, кровати функциональные, трости и другое оборудование. Средства реабилитации предоставляют бесплатно инвалидам, детям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, гражданам, охваченным системой долговременного ухода, гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума.