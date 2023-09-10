В Кировской области открыли первую в регионе «умную» спортплощадку

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 9 сентября, в Кирово-Чепецке торжественно открыли первую в Кировской области «умную» спортивную площадку. Об этом сообщили в министерстве спорта и туризма.

Спортплощадку возвели в рамках национального проекта «Демография». Объект открыли в День города. Всего в Кировской области планируют построить три «умных» спортплощадки. В Кирово-Чепецке открылась первая из них. Объект расположен на месте футбольного поля №2 в районе городского спортивного кластера.

«Умные» площадки предназначены для проведения тренировок и соревнований по разным видам спорта. Речь идет о волейболе, теннисе, гимнастике, футболе, баскетболе и легкой атлетике.

Все тренажеры оснащены QR-кодами, через которые можно получить рекомендации о правильном выполнении упражнений и технике безопасности, чтобы каждый из посетителей мог заниматься самостоятельно, выстроив индивидуальную тренировку. В 2023 году еще две «умных» площадки появятся в Кирове на стадионе в парке ЛПК Нововятского района и микрорайоне Лянгасово.