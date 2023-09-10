Ищут третий день: в Слободском районе пропал 16-летний подросток

Фото: отряд по розыску несовершеннолетних «Первый»

В Слободском районе ищут пропавшего 16-летнего Руслана Королевского. Об этом сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Подросток пропал в четверг, 8 сентября. В тот день юношу в последний раз видели в поселке Вахруши. С тех пор местонахождение подростка остается неизвестным. Рост пропавшего – 155 сантиметров, он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Мальчик был одет в черную кофту с капюшоном, а также спортивные штаны и кроссовки такого же цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 02, 102 или 8 (922) 977-74-57.