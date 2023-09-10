В Кирове прошло первое построение курсантов военного учебного центра ВГАТУ

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 9 сентября, в Кирове прошло первое построение курсантов военного учебного центра при Вятском государственном агротехнологическом университете. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Учебный центр открыли в 2023 году. По его окончании студенты сразу получают военный билет. В субботу прошло первое торжественное построение курсантов центра. В мероприятии также приняли участие учащиеся Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа.

В военный учебный центр поступили 36 курсантов. Их будут обучать по специальности «командир мотострелкового отделения». Курсанты будут осваивать одновременно гражданскую и военную программы. В октябре объявят конкурс на 72 бюджетных места по специальности «старший стрелок». В 2024 году отберут еще 108 курсантов.

– Обучение по специальностям «старший стрелок» составляет 1,5 года; «командир мотострелкового (стрелкового) отделения» – 2 года, – говорится в сообщении.

Выпускники принимают присягу, получают воинское звание, военный билет и считаются прошедшими военную службу.