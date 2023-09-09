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НовостиОбщество9 сентября 2023 15:04

В Кирове закончились поиски пропавшего 66-летнего мужчины

В Кирове нашли мужчину, которого искали с 8 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Кирова

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове нашли пропавшего мужчину 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 66-летний мужчина пропал в пятницу, 8 сентября. В тот день он вышел из дома и не вернулся. С тех пор местонахождение кировчанина оставалось неизвестным. Позднее в поисковом отряде сообщили, что мужчина найден. Волонтеры уточнили, что житель областного центра жив. Где кировчанин был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.