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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 14:49

В Кирове поймали мужчину, который воровал тротуарную плитку со ступеней

В Кирове задержали воровавшего тротуарную плитку мужчину
Алексей ЕЛАГИН
В Кирове задержали воровавшего тротуарную плитку мужчину

В Кирове задержали воровавшего тротуарную плитку мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали мужчину, который воровал металлическую тротуарную плитку со ступеней. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

В одну из ночей сотрудники ведомства патрулировали улицы. В районе перекрестка улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии росгвардейцы обратили внимание на мужчину. Тот снимал металлическую тротуарную плитку со ступеней к одному из кировских кафе. 10 плиток он успел аккуратно сложить в стопку. Силовики предположили, что эти изделия уже подготовлены к транспортировке.

– В ходе беседы с росгвардейцами мужчина сообщил, что похитил данные изделия для сдачи в пункт приема металла, – говорится в сообщении.

Далее злоумышленника передали полицейским.