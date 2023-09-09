В Кирово-Чепецком районе завершились поиски 66-летней женщины

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирово-Чепецком районе нашли мертвой пропавшую женщину 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 66-летняя женщина – жительница поселка Просница. Она пропала еще в среду, 6 сентября. С тех пор местонахождение жительницы Кировской области оставалось неизвестным. Позднее волонтеры сообщили, что женщину нашли мертвой. При каких обстоятельствах она скончалась, не уточняется.

– Выражаем искренние соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.