Толкал и ударил по голове: кировчанин незаконно проник в квартиру бывшей

Кировчанин незаконно ворвался в квартиру и ударил бывшую по голове Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми уроженца Кировской области признали виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кировчанин жил в селе Объячево Прилузского района. В апреле он проник в квартиру бывшей сожительницы, хотя та была против. Мужчина схватил женщину за плечи и стал отталкивать в сторону. Более того, злоумышленник ударил хозяйку квартиры по голове.

Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал уроженца Кировской области виновным. Ему назначили шесть месяцев принудительных работ. В прокуратуре добавили, что 10% зарплаты осужденного будет удерживаться в доход государства.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в надзорном ведомстве.