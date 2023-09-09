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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 13:07

Толкал и ударил по голове: кировчанин незаконно проник в квартиру бывшей

Кировчанин незаконно ворвался в квартиру и ударил бывшую по голове
Алексей ЕЛАГИН
Кировчанин незаконно ворвался в квартиру и ударил бывшую по голове

Кировчанин незаконно ворвался в квартиру и ударил бывшую по голове

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми уроженца Кировской области признали виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кировчанин жил в селе Объячево Прилузского района. В апреле он проник в квартиру бывшей сожительницы, хотя та была против. Мужчина схватил женщину за плечи и стал отталкивать в сторону. Более того, злоумышленник ударил хозяйку квартиры по голове.

Пострадавшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал уроженца Кировской области виновным. Ему назначили шесть месяцев принудительных работ. В прокуратуре добавили, что 10% зарплаты осужденного будет удерживаться в доход государства.

– Приговор не вступил в законную силу, – отметили в надзорном ведомстве.