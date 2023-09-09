В Кирове откроют Репинский особняк в начала 2024 года

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В начале 2024 года в Кирове планируют открыть Репинский особняк. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Соколов.

Это здание является памятником архитектуры начала XIX века. Оно находится на одной из главных улиц Кирова. Много лет здание было в строительной защитной сетке.

– Облик улицы и Вятского художественного музея терялся, – отметил Соколов.

По его словам, реставрация Репинского особняка затянулась надолго, а 2022 году в этом процессе было решено поставить точку. В субботу, 9 сентября, кировский губернатор оценил ход работ. Руководитель региона отметил, что подрядчик обещает завершить реставрацию до конца года.

– Уже сделаны все внешние фасады, осталась внутренняя отделка, – рассказал Соколов.

Он добавил, что необходимо провести благоустройство прилегающей территории. Губернатор поручил администрации Кирова подключиться к этой работе.