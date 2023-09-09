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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:28

Отправил деньги «другу»: мошенники украли у кировчанина 50 тысяч рублей

Мошенники взломали аккаунт в мессенджере и украли у кировчанина 50 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Мошенники взломали аккаунт в мессенджере и украли у кировчанина 50 тысяч рублей

Мошенники взломали аккаунт в мессенджере и украли у кировчанина 50 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Мошенники украли у жителя Кирова 1976 года рождения 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанин получил в мессенджере сообщение от друга. Тот попросил денег. Житель областного центра отправил деньги на карту, указанную в переписке. После этого мужчина решил позвонить другу. Оказалось, что тот никаких денег не просил, а его аккаунт взломали.

Тогда житель Кирова обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.

– Устанавливаются личности взломщика и получателя платежа, – говорится в сообщении.