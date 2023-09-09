Отправил деньги «другу»: мошенники украли у кировчанина 50 тысяч рублей

Мошенники взломали аккаунт в мессенджере и украли у кировчанина 50 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
Мошенники украли у жителя Кирова 1976 года рождения 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Кировчанин получил в мессенджере сообщение от друга. Тот попросил денег. Житель областного центра отправил деньги на карту, указанную в переписке. После этого мужчина решил позвонить другу. Оказалось, что тот никаких денег не просил, а его аккаунт взломали.
Тогда житель Кирова обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже.
– Устанавливаются личности взломщика и получателя платежа, – говорится в сообщении.