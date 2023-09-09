В Кирове состоялся митинг в память о начале блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В пятницу, 8 сентября, в Кирове прошел митинг в память о начале блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В этот день в 1941 году вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Нацисты хотели стереть северную столицу с лица земли и уничтожить всех жителей. Блокада продлилась 872 дня. Ленинград освободили 27 января 1944 года.

На Лобановском мемориальном госпитальном кладбище прошел традиционный митинг памяти. Там находится крупное захоронение бойцов и командиров Ленинградского и Волховского фронтов Красной Армии, а также эвакуированных ленинградцев. В митинге приняли участие различные организации. Каждый год около монумента проводят памятные мероприятия и субботники. Возложение цветов и памятные митинги прошли и в районах Кировской области.