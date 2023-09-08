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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:15

В Кировской области построили более 800 км газораспределительных сетей

Сейчас работы идут в Кирове и Котельниче
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы идут в рамках программы догазификации.

Работы идут в рамках программы догазификации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, объекты появились в рамках региональной программы догазификации. На данный момент от жителей принято 18023 заявки на подключение к «голубому топливу», из них исполнены 13796. Газопроводы построены до границ земельных участков без привлечения денег заявителей. Всего с начала реализации проекта возвели 814,5 км сетей.

В текущем году завершилась догазификация в городе Сосновка Вятскополянского района, деревнях Страбыкино и Гонино Уржумского района, Нолинске и деревне Горбуново Сунского района. Сейчас работы идут в Кирове и Котельниче, где уже начался поэтапный ввод объектов в эксплуатацию. Таким образом, на газ смогут перейти еще почти 5000 жителей.

Консультацию специалистов по вопросам догазификации можно получить по единому номеру 8-800-201-00-04.