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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:10

В Кировской области пройдут трехдневные «сплошные проверки»

Пьяных водителей будут ловить во всех районах региона, а также в его центре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автоинспекторы и добровольцы будут ловить нетрезвых водителей. Фото: ГИБДД Кировской области

Автоинспекторы и добровольцы будут ловить нетрезвых водителей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия займут три дня - 8, 9 и 10 сентября. Пьяных водителей будут ловить как в Кирове, так и во всех районах области. В помощь автоинспекторам выйдут ражданские активисты, представители добровольных народных дружин и «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.