В Кировской области пройдут трехдневные «сплошные проверки»

Автоинспекторы и добровольцы будут ловить нетрезвых водителей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия займут три дня - 8, 9 и 10 сентября. Пьяных водителей будут ловить как в Кирове, так и во всех районах области. В помощь автоинспекторам выйдут ражданские активисты, представители добровольных народных дружин и «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.