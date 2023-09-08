Дмитрий Кряжев стал новым прокурором Первомайского района Кирова

В органах прокуратуры Дмитрий Кряжев работает с 2010 года. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове назначили нового прокурора Первомайского района. Им стал Дмитрий Юрьевич Кряжев. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Дмитрий Кряжев родился в Кирове в 1987 году. Имеет высшее юридическое образование. В надзорных органах трудится с 2010 года, свой путь начал с помощника прокурора Октябрьского района Кирова. Занимал также должности помощника, старшего прокурора, заместителя и другие в разных районах области и ее центра. С 2021 года работал прокурором Зуевского района.

Дмитрий Кряжев также имеет классный чин - советник юстиции.