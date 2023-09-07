Два новых памятника предлагают поставить в Кирове

Обе инициативы рассмотрит Дума. Фото: администрация Кирова

Памятный знак кировчанам-воинам 355-й стрелковой дивизии предлагают поставить в парке Победы, рядом с мемориальной доской жителям деревни Пахомьево и памятника знаменосцу Булатову. Оформить знак предлагают аналогично, чтобы сохранить общую стилистику.

В рядовом и сержантском составе дивизии, отличившейся в годы Великой Отечественной войны, было множество кировчан, поэтому парк Победы - знаковое место для увековечения их памяти, - отмечают в мэрии.

Кроме того, в сквере у художественного училища (по улице Казанской) предлагают поставить бюст художника Аркадия Рылова, в честь которого и названо учреждение. Сквер сейчас благоустраивают: делают дорожки, устанавливают скамейки. Бюст размером 65 сантиметров на 2-метровом постаменте украсил бы эту зону. К этому может добавиться экспозиция работ самого Рылова и новое освещение.

Обе инициативы рассмотрят на заседании городской Думы.