На днях мужчине вынесли приговор - 17 лет колонии «строгого режима». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина вербовал людей в международную террористическую организацию. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как выяснилось, вербовкой занимался сторонник МТО «Исламское государство»*. Мужчина склонял других лиц к участию в деятельности организации. В итоге на него вышли силовики, после чего на преступника завели уголовные дела по статьям «Содействие террористической организации» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Центральный окружной военный суд вынес приговор. Наказанием стали 17 лет лишения свободы. Отбывать его мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

* - деятельность организации на территории РФ запрещена решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С