Житель Оричевского района получил почти 10 лет «строгача» за убийство сожительницы

Между парой произошла ссора, перешедшая в поножовщину. Фото: СУ СКР по Кировской области

Жителя Оричевского района осудили за убийство сожительницы. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел 23 мая в поселке Торфяной. Сожители выпивали вместе, и в какой-то момент между ними произошла ссора. В пылу конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил им женщину в область шеи и тела. Пострадавшая умерла на месте от полученных ран.

Мужчину задержали, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования выяснилось, что он уже и ранее угрожал своей сожительнице. Так, однажды он замахнулся на женщину топором и нанес удар. В результате к делу прибавились еще две статьи.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил 58-летнего мужчину к 9 годам и 7 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.