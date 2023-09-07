Вышел, украл, в тюрьму: в Кирове мужчину осудили за грабеж в день выхода из колонии

Ленинский районный суд вынес приговор с учетом всех данных и наличия предыдущих судимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове рецидивиста из Воронежа осудили за грабеж. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года. 44-летний мужчина находился в тот момент на железнодорожном вокзале Кирова. Ему удалось проникнуть в один из торговых павильонов, откуда он вынес бижутерию, несколько пар часов и иное имущество, а после скрылся. Общая сумма причиненного ущерба составила 9,5 тысячи рублей.

Вора быстро задержали. Уже впоследствии выяснилось, что на преступление воронежец пошел в день своего освобождения из колонии. С учетом всех данных и наличия предыдущих судимостей, Ленинский районный суд приговорил рецидивиста к 2,5 годам в колонии особого режима. Мужчина попытался обжаловать решение, но вердикт оставили в силе.