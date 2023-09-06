В пяти районах Кировской области привели в порядок дороги в рамках ППМИ

Работы прошли в Куменском, Верхнекамском, Юрьянском, Малмыжском и Пижанском районах. Фото: kirovreg.ru

В пяти районах Кировской области отремонтировали дороги в рамках проекта поддержки местных инициатив. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, работы прошли в Куменском, Верхнекамском, Юрьянском, Малмыжском и Пижанском районах.

Так, в Кирсе привели в порядок дороги по улицам Широнина и Карла Маркса. В Куменском районе отремонтировали участок проезжей части Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Большой Перелаз. Работы также провели в деревне Нижняя Пижанского района, в селе Новая Смаиль Малмыжского района, в деревне Высоково Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района.

Добавим, что в 2023 году на автодороги и сооружения на них в границах населенных пунктов поселений, а также муниципальных и городских округов в рамках ППМИ выделено более 83 миллионов рублей.