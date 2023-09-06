В Вятку выпустили две тысячи мальков стерляди

Вес каждой рыбки не превышает трех граммов. Фото: kirovreg.ru

В Вятку выпустили новую партию мальков стерляди. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие прошло 5 сентября в рамках компенсации вреда водным ресурсам от хозяйственной деятельности предприятия «Кировмост-К». В реку в Нововятском районе выпустили более двух тысяч мальков стерляди. Вес каждой рыбки не превышает трех граммов.

В этот же день состоялся еще один выпуск - в Уржумском районе. В реке около Буйского Перевоза поселились еще порядка 16 мальков стерляди.

Стоит отметить, что это далеко не первые подобные мероприятия в 2023 году. Ранее они уже прошли в Кирове, Вятских Полянах, Котельниче, Орлове и Советском районе. Всего в текущем году планируется выпустить в водоемы порядка 400 тысяч мальков.