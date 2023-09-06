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НовостиОбщество6 сентября 2023 10:10

В Кировской области пенсионеры старше 80 лет получают пенсию в двойном размере

На данный момент повышенную выплату получают более 44 тысяч жителей региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Доплата положена кировчанам, достигшим 80 лет и получающим страховую пенсию по старости.

Доплата положена кировчанам, достигшим 80 лет и получающим страховую пенсию по старости.

Фото: Даниил ОПАРИН

Кировские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают фиксированную выплату в двойном размере. Об этом рассказали в областном отделении социального фонда РФ.

Повышенная выплата выдается тем, кто достиг 80-летнего возраста и получает страховую пенсию по старости. На данный момент это 44680 человек. Отметим, что в текущем году размер фиксированной выплаты для данной категории составляет 15134 рубля 66 копеек - вдвое выше, чем выплата на общих основаниях.

Как отметили в отделении соцфонда, перерасчет делают ежемесячно, но только тем пенсионерам, кому исполнилось 80 лет в определенном месяце. Если он достиг этого возраста и имеет I группу инвалидности, то продолжит получать уже назначенную ранее выплату. Перерасчет делают автоматически, без заявлений и обращений в органы ОСФР.