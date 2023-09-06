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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:36

В Слободском районе отметили прирост населения

Муниципалитет активно развивается, в него приезжают новые жители - в том числе из Кирова
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Количество жителей района растет за счет переезжающих.

Количество жителей района растет за счет переезжающих.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Слободском районе отмечен значительный прирост населения. Подробности рассказали в областном правительстве.

Муниципалитет имеет положительную динамику по демографии. Так, например, в текущем году из детсада в деревне Шихово выпустились 36 ребят, а в первый класс поступило 90 заявлений. С 1 сентября двум третьим классам приходится учиться во вторую смену из-за прироста учеников: в деревню активно переезжают новые жители, в том числе и из Кирова.

- Район активно газифицируется, ремонтируются дороги, строятся новые дома, открываются новые врачебные амбулатории. Поэтому люди выбирают деревни и села Слободского района для жизни и переезжают сюда. Сейчас в районе четыре школы обучают в две смены, - прокомментировал Александр Соколов.