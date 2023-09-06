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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:08

20 лучших педагогов Кировской области получат по 100 тысяч рублей

В конце осени станут известны имена лауреатов премии «Педагогический талант»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Лучших педагогов выбирают по нескольким определенным критериям.

Лучших педагогов выбирают по нескольким определенным критериям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области 20 педагогов получат премию в размере 100 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Премию «Педагогический талант» вручат лучшим работникам этой сферы. Она присуждается в 10 номинациях, которые охватывают педагогов всех типов образовательных организаций. Основными критериями были высокие результаты урочных и внеурочных достижений, обобщение собственного педагогического опыта, публикации в профессиональных журналах и научных конференциях и другие.

Комиссия рассмотрела заявки от 195 педработников Кировской области. Премию получат 20 из них. Имена лауреатов станут известны в конце осени на торжественной церемонии.