20 лучших педагогов Кировской области получат по 100 тысяч рублей

Лучших педагогов выбирают по нескольким определенным критериям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области 20 педагогов получат премию в размере 100 тысяч рублей. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Премию «Педагогический талант» вручат лучшим работникам этой сферы. Она присуждается в 10 номинациях, которые охватывают педагогов всех типов образовательных организаций. Основными критериями были высокие результаты урочных и внеурочных достижений, обобщение собственного педагогического опыта, публикации в профессиональных журналах и научных конференциях и другие.

Комиссия рассмотрела заявки от 195 педработников Кировской области. Премию получат 20 из них. Имена лауреатов станут известны в конце осени на торжественной церемонии.