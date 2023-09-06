Кировские семьи смогут встретиться с чемпионкой мира Ириной Слуцкой

Ирина Слуцкая расскажет о своем опыте воспитания детей и успешном совмещении карьеры и семьи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

10 сентября в парк-холле «Мы же на ты» состоится «Семейный пикник». Как рассказали в областном правительстве, в рамках мероприятия пройдут различные лекции на темы здоровых семейных отношений, возможностей для детей и другие.

Для юных и взрослых посетителей будут работать интерактивные зоны. Запланированы различные мастер-классы - по приготовлению роллов, росписи имбирных пряников, танцам, игре на музыкальных инструментах, созданию картин в технике стринг-арт и другие.

Специальным гостем станет двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, член Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Ирина Слуцкая. Она расскажет кировчанам, как успешно совмещать карьеру и семью.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация здесь. Полную программу можно посмотреть в этом паблике.