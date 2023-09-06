В Кировской области со дна реки достали скелет мамонта

Скелет весьма хорошо сохранился, по наблюдениям специалистов. Фото: vk.com/vpmus

В Кировской области в Вятке отыскали скелет мамонта. Подробности рассказали в Вятском палеонтологическом музее.

Находку доставали из Вятки в Лебяжском районе. Часть скелета специалисты обнаружили еще минувшей осенью, благодаря сотрудникам местного краеведческого музея, и теперь поднимали его целиком.

- Скелетов «четвертичных» животных такой хорошей сохранности в Кировской области не находили очень давно. Теперь его обработают в лаборатории музея, чтобы он не разрушился, и будут изучать. Результатами поделимся с вами здесь, как только они будут! - рассказали в пресс-службе палеонтологического музея.

Кировчан также предупреждают: внимательно смотрите под ноги, отправляясь купаться или рыбачить. Невероятные исторические находки могут быть гораздо ближе, чем кажется, главное - вовремя сообщить о них, чтобы успеть сохранить.