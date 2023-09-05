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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:29

60 кировчан одержали победу в конкурсе «Мастеровые Вятки»

Всего на участие заявились 270 человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Главная цель конкурса - выявление и поощрение талантливых мастеров Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Главная цель конкурса - выявление и поощрение талантливых мастеров Кировской области. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области прошел конкурс «Мастеровые Вятки». Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

За победу боролись мастера народных художественных промыслов и ремесел. Жюри определило 60 победителей в 16 номинациях и пяти категориях. Всего в конкурсе участвовали 270 жителей 27 районов региона. При этом 80 из них - юные мастера в возрасте от 7 до 13 лет.

Как отметили в правительстве, главная цель конкурса - выявить и поощрить лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел Кировской области, а также стимулировать их создавать новые изделия.