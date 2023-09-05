В Кирове пытаются незаконно продать демонтированную скейт-площадку

Оборудование пытались продать на популярной торговой интернет-площадке. Фото: avito.ru

Как сообщили в горадминистрации, объект ранее располагался в парке имени Кирова. Ее демонтировали для создания спортзоны. А вскоре в интернете появилось объявление о продаже этой самой площадки.

При этом, как сообщает мэрия, оборудование находится на балансе муниципального объединения молодежных клубов «Перекресток». Оно находится в аварийном состоянии и не может быть использовано повторно, поэтому его решили передать на утилизацию.

- Ни о какой продаже элементов не может быть и речи - это незаконно. Сведения об объявлениях в интернете о сбыте скейт-площадки будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, - заявили в управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту.