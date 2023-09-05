В Санчурском районе ввели карантин по африканской чуме свиней

Карантин ввели после обнаружения павших кабанов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Санчурском районе планируется отменить введенный карантин по африканской чуме свиней. Подробности сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

В ходе обследования охотугодий специалисты обнаружили 11 павших кабанов. В шести районах области принято решение о регулировании численности особей. Охотники и пользователи угодий проводят отстрел, добыто уже 237 диких кабанов.

- Ветеринарным надзором завершена работа на контрольно-пропускных постах, а также обследование личных подсобных хозяйств, изъятие и уничтожение свиней. В настоящее время управлением ветеринарии рассматривается вопрос об отмене карантина, запретов на охоту и вывоз сельскохозяйственной продукции, - рассказали в Минприроды региона.