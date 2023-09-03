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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 14:03

В Оричевском районе тракторист сбрасывал в пруд навоз

В пруд в Кировской области незаконно сбрасывали навоз
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минэкологии Кировской области

Фото: пресс-служба Минэкологии Кировской области

В Оричевском районе тракторист незаконно сбрасывал в пруд навозные массы. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Кировской области.

В ведомство обратился местный житель. Он рассказал, что тракторист сбрасывал с прицепа в безымянный пруд, расположенный на улице Крестьянской, навозные массы. При обследовании водоема эта информация подтвердилась. Загрязненным оказался не только пруд, но и вытекающий оттуда ручей.

– Сброс отходов в поверхностные водные объекты запрещен, – подчеркнули в министерстве.

Материалы направили в полицию. За такое нарушение грозит штраф в размере от 40 тысяч рублей.