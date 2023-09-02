Кировчанин чуть не попал в тюрьму на 4 года из-за фонаря за 2 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кировской области украл габаритный фонарь с железнодорожной платформы Сосногорска, уголовное дело в отношении мужчины было закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Кировчанин – водитель-экспедитор. Он находился на железнодорожной фитинговой платформе. Мужчина срезал ножом у стоящего на платформе прицепа-рефрижератора габаритный фонарь. Это заметил свидетель и попытался остановить злоумышленника. Однако кировчанину удалось сбежать. Сумма ущерба составила 2 064 рубля.

На суде компания, которой принадлежит фонарь, заявила ходатайство о том, чтобы уголовное дело на кировчанина закрыли. Дело в том, что имущество вернули предприятию. Суд закрыл уголовное дело о грабеже. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до четырех лет лишения свободы.