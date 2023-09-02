На кировской трассе женщина на Chevrolet протаранила фуру: пострадала пассажирка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, на трассе Киров – Сыктывкар столкнулись Chevrolet Lanos и грузовик Volvo с прицепом, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.00 в Прилузском районе республики. Женщина 1993 года рождения ехала за рулем Chevrolet Lanos в сторону Кирова. На 581-м километре водитель нарушила дистанцию. Из-за этого легковушка столкнулась с попутной фурой.

В результате в ДТП пострадала пассажирка Chevrolet 1992 года рождения. У нее диагностировали автотравму, черепно-мозговую травму, а также ушиб правой руки. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация женщине не понадобилась. Она была пристегнута.