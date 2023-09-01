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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:47

В Кирове иномарка сбила девочку на велосипеде

В результате аварии ребенок получил травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Пятницкой. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Пятницкой. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили восьмилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 31 августа в 11.25. У дома №3 по улице Пятницкой «Субару» наехал на восьмилетнюю велосипедистку. Вероятно, она переезжала дорогу. В результате девочка получила травмы, насколько тяжелые, ведомство не сообщает. Известно также, что за рулем иномарки находился 21-летний молодой человек.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три аварии, в которых пострадали три человека. Погибших нет.