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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:07

Кировской области выделят более 30 миллионов на развитие инклюзивного образования

В регионе появится базовая профессиональная образовательная организация
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Организацию создадут на базе Кировского многопрофильного техникума. Фото: kirovreg.ru

Организацию создадут на базе Кировского многопрофильного техникума. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средства направят на создание базовой профессиональной образовательной организации (БПОО). Она позволит инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получить качественное среднее образование и знания. Все это поможет им максимально адаптироваться и социализироваться.

БПОО создадут на базе Кировского многопрофильного техникума. Организацию оборудуют специальной техникой для инвалидов и лиц с ОВЗ четырех нозологических групп: с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллектуального развития. В ней также установят специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование, и другие вспомогательные средства и технологии.