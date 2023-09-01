В Кирове детский Центр восстановительного лечения открылся после ремонта

Центр восстановительного лечения был основан в 1996 году. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в областном правительстве, до недавнего времени учреждение оставалось единственным подразделением Детского диагностического центра, требующим ремонта. В здании заменили электрику, трубы, канализацию, систему холодного и горячего водоснабжения, а также провели косметический ремонт в помещениях.

Отметим, что Центр основали в 1996 году. В нем проходят реабилитацию дети до 18 лет, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. Лечение проходит по направлению врачей участковых поликлиник.

Специалисты помогают справиться с проблемами позвоночника, после реконструктивных операций на конечностях, а также детям с особенностями развития, ДЦП, спинально-мышечными атрофиями, парезами и параличами. В дневном стационаре юные пациенты получают водолечение, физиотерапию, ЛФК, массаж, занятия на тренажерах, ботулинотерапию.