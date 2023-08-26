В Кирове проведут полумарафон 27 августа

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 27 августа, в Кирове состоится полумарафон «Движение – Вятские холмы». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие проведут летом впервые. Стартовать и финишировать участники будут на Театральной площади. В правительстве пояснили, что это уже сложившаяся традиция. Помимо дистанции в 21,1 километра, участников ждут детские забеги на 300 и 600 метров. Кроме того, в Кирове состоятся старты на три километра. Принять участие в забеге смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Еще одно мероприятие – 10-километровая дистанция-спутник.

В полумарафоне примут участие не только кировчане, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, Марий Эл, Удмуртии и других российских регионов.

На Театральной площади также организуют концертную и развлекательную программу: детские зоны, выступление кавер-группы «Рандеву».