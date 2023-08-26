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НовостиОбщество26 августа 2023 13:28

В Кировской области в 2 раза увеличили финансирование на подготовку к зиме

На эти цели выделили 254,7 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Кировской области в 2 раза увеличили финансирование на подготовку к зиме

В Кировской области в 2 раза увеличили финансирование на подготовку к зиме

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области вдвое увеличили финансирование на подготовку муниципалитетов к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснили в областном Минфине, речь идет о субсидиях, которые получат муниципальные образования. Из регионального бюджета на эти цели выделили 254,7 млн рублей. В прошлом году сумма была примерно вдвое меньше. Деньги пойдут на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Работы выполнят в 37 муниципалитетах.

– Будет проведено 81 мероприятие по ремонту и капитальному ремонту коммунальных сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, – говорится в сообщении.