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НовостиОбщество26 августа 2023 10:46

В Кировской области первоклассникам вручат светоотражающие браслеты

Их получат более тысячи детей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео АО «Вятавтодор».

Фото: кадр видео АО «Вятавтодор».

В Кировской области более тысячи первоклассников получат светоотражающие браслеты. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Вятавтодор».

Браслеты в разы повышают безопасность детей на дорогах. Их подарят первоклассникам сотрудники «Вятавтодора» и ГИБДД. Браслет можно носить на руке, либо же пристегнуть к велосипеду или рюкзаку. Благодаря этому водители без проблем будут видеть юных пешеходов даже в темноте. В «Вятавтодоре» надеются, что браслеты помогут снизить количество аварий с участием детей в Кировской области

– Проведение акции уже запланировано для школьников Слободского и Котельнича, – говорится в сообщении.