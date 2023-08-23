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НовостиОбщество23 августа 2023 14:41

Вдова лейтенанта и руководство кировского УФСИН присоединились к «Вахте памяти»

Символическую свечу зажгли в здании управления
Петр МАКСИМОВ
Виктория поблагодарила сослуживцев мужа за внимание и помощь. Фото: ФСИН

Виктория поблагодарила сослуживцев мужа за внимание и помощь. Фото: ФСИН

В России запустили акцию «Вахта памяти», посвященную памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших на службе. Цель - почтить память коллег.

Символическую свечу памяти зажгли начальник УФСИН России по Кировской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Павленко и Виктория Драницына.

Муж Виктории Александр был лейтенантом внутренней службы, работал в системе ФСИН. Прошедшей весной он погиб, заправляя служебную машину - стал жертвой ДТП.

Сергей Владимирович пообщался с Викторией, попросил рассказать о бытовых проблемах и нуждах, заверил в готовности помочь семье. Вдова в ответ поблагодарила руководство управления и сослуживцев мужа за внимание и содействие во многих вопросах.