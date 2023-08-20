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НовостиПроисшествия20 августа 2023 9:14

Установила приложение: мошенник украл у кировчанки 58 тысяч рублей

Мошенник убедил кировчанку установить приложение и украл у нее 58 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
Установила приложение: мошенник украл у кировчанки 58 тысяч рублей

Установила приложение: мошенник украл у кировчанки 58 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

Мошенник украл у 70-летней жительницы Кирова 58 тысяч рублей, убедив ее установить программу удаленного доступа. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил женщине, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета. Для того, чтобы предотвратить это, мужчина убедил ее установить приложение, дающее удаленный доступ. Злоумышленник заявил, что дальше он якобы все сделает сам. Позднее жительница Кирова обнаружила, что с ее счета пропало 58 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские ищут подозреваемого.