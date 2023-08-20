В Кировской области построят четыре новых корпуса лагеря «Березка»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В лагере «Березка», расположенном в Кировской области, планируют построить четыре новых корпуса для детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировская область получила субсидию из федерального бюджета. Ее размер превышает 129 млн рублей. В 2025 году в лагере «Березка» построят два корпуса. Каждый из них будет рассчитан на 49 человек. Еще два корпуса планируют возвести в 2026 году. Отмечается, что софинансирование из регионального бюджета составит около 60 млн рублей. В лагере также планируют обновить инфраструктуру и благоустроить территорию.