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НовостиПроисшествия19 августа 2023 12:02

Руководил боевой машиной: в зоне СВО погиб сержант из Кировской области

В ходе СВО погиб 27-летний десантник из Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Опаринского муниципального округа

Фото: пресс-служба администрации Опаринского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб 27-летний уроженец Опаринского муниципального округа Николай Гордеев. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гвардии сержант руководил отделением, был командиром боевой машины парашютно-десантного взвода ВДВ. Он родился в 1996 году в поселке Маромица. Гордеев прошел срочную службу, а затем остался служить по контракту. Военнослужащий погиб в июле 2023 года. Его наградили Орденом Мужества (посмертно).