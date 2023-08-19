Руководил боевой машиной: в зоне СВО погиб сержант из Кировской области

Фото: пресс-служба администрации Опаринского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб 27-летний уроженец Опаринского муниципального округа Николай Гордеев. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Гвардии сержант руководил отделением, был командиром боевой машины парашютно-десантного взвода ВДВ. Он родился в 1996 году в поселке Маромица. Гордеев прошел срочную службу, а затем остался служить по контракту. Военнослужащий погиб в июле 2023 года. Его наградили Орденом Мужества (посмертно).