Нашел карту и пошел по магазинам: кировчанина задержали за кражу с карты

Фигуранта могут посадить на шесть лет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Кирове местного жителя 1989 года рождения подозревают в краже 1100 рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратилась женщина. Кировчанка рассказала, что потеряла банковскую карту. Однако этот предмет кто-то нашел и потратил оттуда в магазинах 1100 рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Правоохранители расследуют уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.