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НовостиПроисшествия19 августа 2023 10:01

Нашел карту и пошел по магазинам: кировчанина задержали за кражу с карты

Кировчанин украл с карты женщины 1100 рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фигуранта могут посадить на шесть лет

Фигуранта могут посадить на шесть лет

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Кирове местного жителя 1989 года рождения подозревают в краже 1100 рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратилась женщина. Кировчанка рассказала, что потеряла банковскую карту. Однако этот предмет кто-то нашел и потратил оттуда в магазинах 1100 рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Правоохранители расследуют уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.