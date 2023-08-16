В Кирове сбили женщину-пешехода: она скончалась в больнице

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове насмерть сбили женщину-пешехода. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 15 августа в 15.10. На 19 км автодороги «Киров - Стрижи - Оричи» автомобиль «Шкода» сбил 51-летнюю женщину. Известно, что за рулем находилась 37-летняя женщина-водитель. В результате пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП. В них погиб один человек и пострадали шестеро.