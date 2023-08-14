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НовостиОбщество14 августа 2023 12:55

«Аптекарский огород» открыли в кировском ботаническом саду

В нем растут редкие, краснокнижые и эндемичные виды
Петр МАКСИМОВ
Некоторые из этих цветов встречаются только в Кировской области. Фото: ВятГУ

Некоторые из этих цветов встречаются только в Кировской области. Фото: ВятГУ

Дорожка, проложенная рядом с «Белым куполом» ботанического сада, теперь ведет к «Аптекарскому огороду», - сообщают в ВятГУ.

Огород существует здесь давно, однако раньше был закрыт для посетителей. Потому что в нем растут редкие краснокнижные растения, в том числе некоторые виды наперстянки, котовника, пиона, синеголовика.

«Аптекарский огород» - часть проекта по поиску веществ, которые можно будет использовать в пищевой, косметической, фармацевтической промышленности. Редкие растения невозможно собрать в природе, поэтому сырье для исследований «Политех» будет делать самостоятельно.

Часть посадок - эндемичные растения, то есть те, что растут только в Кировской области.