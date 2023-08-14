В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего три дня назад

Мужчину никто не видел с 11 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают без вести пропавшего мужчину. В последний раз Дмитрия Зарецкого видели 11 августа. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы кировчанина сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дмитрию 54 года, рост 175 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза. На момент пропажи мужчина был одет в белую футболку, синие джинсы и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.