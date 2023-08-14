Кировчан переселят из аварийного жилья в новостройки в Березниковском переулке

Переселения ждет почти тысяча жителей. Фото: киров.рф

В Кирове строятся дома для переселенцев из аварийного жилья. Подробности сообщили в администрации города.

952 жителей переселят в переулок Березниковский, 36 корпус 1, 36, 38а и 38а корпус 1. Новое жилье, по контракту, должно быть готово к ноябрю 2023 года. На данный момент остается только завершение отделочных работ и благоустройство территорий. Работы ведет застройщик «Кировспецмонтаж».

Кировское жилищное управление также просит обратиться в отдел по расселению жителей аварийных домов по следующим адресам:

- Ленина, 5 в Лянгасово;

- Молодежный проезд, 6;

- переулок Машиностроительный, 17;

- Тюленина, 2;

- Красина, 12.

Речь идет о жильцах, которым в том числе предоставят новые квартиры в строящихся домах в Березниковском переулке.

Добавим также, что сейчас для переселенцев возводят дома в Урванцево на Дорофеева, 16 и Энтузиастов, 54 и в Лянгасово на Комсомольской, 55.