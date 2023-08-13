За год пассажиропоток в Кировской области вырос на 25%

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

За год пассажиропоток на региональных и межрегиональных маршрутах общественного транспорта в Кировской области вырос на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства транспорта.

Наибольший рост зафиксировали на маршруте Киров – Казань. За год количество пассажиров увеличилось на 44%. Пассажиропоток на маршруте Киров – Нема составил 35%. Замыкает тройку лидеров кировский городской маршрут №16. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 34%. Пассажиропоток маршруте Верхошижемье – Нижнеивкино изменился на 29%, а на маршруте Киров – Вятские Поляны – на 26%.

В Минтрансе пояснили, что рост показателей связан с гибкой сервисной политикой «КировПассажирАвтотранса» и активизацией обратной связи с пассажирами. Предприятие анализирует жалобы, предложения и просьбы людей. При необходимости расписание корректируется.