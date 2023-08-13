Закрытие фестиваля «На семи холмах» в Кирове состоится 13 августа

Мероприятие было приурочено к 650-летию Кирова. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 13 августа, в Кировском драматическом театре состоится закрытие фестиваля «На семи холмах». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фестиваль стартовал 6 августа. Он проходил в Кирове и других городах области. Мероприятие было приурочено к 650-летию столицы региона. В Кировскую область прибыли более 100 известных московских и петербургских артистов театра, кино, телевидения и эстрады. Закрытие фестиваля начнется в 18.30 с традиционной «красной дорожки» на Театральной площади перед парадным входом в драмтеатр. По ней пройдут известные артисты.

По итогам зрительского голосования определят лучший спектакль. Призом станет уникальная сюжетная композиция из дымковских игрушек, специально созданных по заказу организаторов. Кроме того, на закрытии будут названы имена лучшего актера и лучшей актрисы.