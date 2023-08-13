Фото: пресс-служба правительства Кировской области

К началу учебного года в Светлополянске благоустраивают территорию школы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В здании провели капитальный ремонт. В октябре прошлого года было принято решение о благоустройстве прилегающей территории. В 2023 году на обустройство беговых и пешеходных дорожек выделили около 4 млн рублей. Около школы демонтировали асфальт и уложили брусчатку. Кроме того, подготовлена «подушка» для укладки асфальта на беговой дорожке.

На прилегающей территории также установили скамейки поставили скамейки и обустроили клумбы. Вокруг школы имеется ограждение с кодовыми замками. Его возвели для того, чтобы ограничить доступ посторонних.

На первом этаже образовательной организации размещаются кабинеты начальной школы, на втором учатся ребята среднего и старшего звена, а третий этаж отведен под кабинеты допобразования: комнаты детских инициатив, Юнармии, ЮИД, организовано воспитательное пространство. Ребята участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места. Среди учащихся много спортсменов.

На здании школы заменена крыша, вокруг сделана отмостка, поставлены новые окна. Полностью изменился ее внутренний облик: обновлены кабинеты, пищеблок, мебель и оборудование. Заменена система отопления.

В школе работают тренажерный и спортивный залы, обустроена спортивная площадка для занятий баскетболом, футболом, волейболом, а в зимнее время для катания на коньках и хоккея. При этом не только у детей, но и у их родителей есть возможность заниматься спортом.